Culture : l’artiste Zakaria Achair décoré pour son engagement pour le vivre-ensemble

La plateforme “Vivons tous ensemble” a organisé une cérémonie de décoration de l’artiste Zakaria Achair ce mercredi 23 novembre 2022.

“C’est lors d’une cérémonie que j’ai rencontré l’artiste Zakaria Achair pour la première fois. Avant je le voyais seulement sur les réseaux sociaux. Dans ces chansons il chante le vivre-ensemble et l’unité entre les Tchadiens. Comme nous aussi à travers notre plateforme “vivons tous ensemble” on mène le combat, on s’est dit pourquoi ne pas le décorer pour ses oeuvres”, a indiqué la coordonatrice de la plateforme “vivons tous ensemble”, Fatimé Boukar Kosseï.

La plateforme “vivons tous ensemble ” est une plateforme qui milite pour la préservation de la paix et la promotion du vivre-ensemble. Elle regroupe une cinquantaine d’association de la société civile.