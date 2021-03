Culture : lancement officiel du projet « Kelou le cœur de la femme »

La pleureuse de chanson Matibeye Geneviève a présenté, ce 20 mars à l’Institut français du Tchad (IFT), son projet intitulé « Kelou le cœur de la femme »



Dans un contexte où les femmes représentent plus de 50% de la population, selon le dernier recensement de la population en 2011, ce projet se place comme meneur d’espoir avec pour principal objectif : organiser des formations et mener des activités artistiques afin de contribuer à l’insertion sociale des groupes de femmes vulnérables.



Pour répondre à ces objectifs, « Kelou le cœur de la femme » aura recours à des ateliers de formation, des campagnes de sensibilisation dans les écoles, quartiers et autres. Ces différents points mettront en valeur des activités de promotion à l’insertion à la vie sociale active. Le but final est de permettre à ces dames de pouvoir se prendre en charge.



Pour la présidente d’organisation, Matibeye Geneviève, « Kelou Bit-Al-Diguel dont l’image est fixée sur les sceaux de la république est une femme très entreprenante qui inspirait tout son village. C’est dans ce sens que nous prêtons son nom comme source d’inspiration devant booster et galvaniser la gent féminine tchadienne de façon globale, mais pour les jeunes en particulier »



Le projet bénéficie d’un appuis financier de l’Institut français du Tchad

