Culture : lancement de la 3ème édition du festival Kouleur Acoustik

L’artiste Djikoloum Thierry alias Ddkost a animé une conférence de presse ce 15 avril pour annoncer la tenue de la 3ème édition du festival Kouleur Acoustik.



L’acoustique musicale est le domaine de l’acoustique, un genre consacré à l’étude des sons musicaux, dans leur mode de production par les instruments de musique et la voix. Elle est la transmission de frisson à l’état naturel.



Le but du festival Kouleur Acoustik est de transmettre cette culture aux artistes tchadiens et mettre en avant le talent à l’état brut à travers des cafés concerts et des rencontres inter-artiste.



Pour cette 3ème édition placée sous le thème ‘’La culture au service de l’éducation’’, le programme est garni de quatre jours d’activité répartis entre actions sociales, café concerts… Le festival se déroulera du 16 au 18 avril avec un premier spectacle le vendredi 16 avril à l’Institut français du Tchad suivi d’un autre au Concept bar.



Cette 3ème édition se distingue des autres avec l’innovation axée sur un village artistique et se déroulera à longueur de journée.