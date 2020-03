Culture : la réalisatrice Hanifa Ali Oumar primée au FICIB 2020

Le film « Une femme, un destin » de la réalisatrice tchadienne Hanifa Ali Oumar a eu l’unique prix spécial du jury du FICIB, ouvert du 06 au 14 mars 2020 à Bafoussam.

En compétition à la 8e édition du Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam, le film “Une femme, un destin” de la réalisatrice tchadienne Hanifa Ali Oumar a remporté l’unique Prix spécial du jury du festival. Ce film traite les sujets comme l’autonomisation de la femme, la scolarisation des enfants, entre autres thèmes d’actualité, tout en projetant les bienfaits de l’épanouissement de la femme pour la société. Elle a été projetée le 08 mars dernier à l’occasion de la journée Internationale de la Femme .

Ce festival a réuni environ une dizaine pays africaine et européens dont les festivaliers avec 50 films de différentes catégorie a savoir les courts- métrages et longs-métrages, documentaire, série et animations. Des projections qui se passent dans les différents carrefours de la ville, ceci pour amener le public à découvrir les productions camerounaises.

Le Festival international de Cinéma indépendant de Bafoussam est une initiative de l’Ecran pour le Renouveau du cinéma africain (ERECA), une association à but non lucratif que dirige Alvine Rosie Pascale Zangué. Elle a pour mission la promotion et la valorisation de la culture dans toute sa globalité et du cinéma tout particulièrement.