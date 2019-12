Culture : Ken D-Kodo’s s’exprime dans “Je m’exprime”

MUSIQUE – L’artiste musicien Ken D-Kodo-s lance son premier album le 29 décembre au Bar Concept, à N’Djamena.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée le 28 décembre dans un hôtel de la place. L’artiste musicien Ken D-Kodo’s lance son premier album nommé « je m’exprime » le 29 décembre au Concept bar, à 18 heures.

Le premier bijou de l’artiste, la vingtaine, compte dix titres et traite des problèmes de la société tchadienne particulièrement et africaine en général. De la corruption au tribalisme en passant par la mal gouvernance, l’ethnicisme et le clanisme, l’artiste dénonce les maux qui paralysent le Tchad. « Dans cet album, je parle des problèmes qui sévient dans nos familles au quotidien. Les soucis de couple par exemple », explique-t-il.

« Je m’exprime » est une autoproduction de l’artiste et prend dix titres dont « si tu crois », « Oyo maman », « C’est toi que je veux », « J’ai mal », « Let’s go chad », « N’Djamena de bane », « Ne touche pas », « Il faut travailler » entre autres.

De son vrai nom Djekornondé Kodo Clement, Ken D-Kodo’s commence la musique en 2012 dans son mouvement à l’Eglise catholique quand il fréquente à Moundou. Né le 26 octobre 1992, sa passion de la musique l’amenait à sortir une maquette en 2015. C’est quatre ans après, et pour les raisons d’études, qu’il sort cet album qui sera bientôt sur le marché.

L’entrée pour le concert est à 1 000 francs CFA et l’album disponible à 5 000 francs CFA.