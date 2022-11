Culture : c’est parti pour la 15e édition du festival culturel Ndjam Vi

Dans le cadre de la clôture du programme de renforcement des industries culturelles et créatives d’Afrique centrale (PRICCAC), les organisations de la société civile culturelle de l’Afrique centrale ont organisé une rencontre sous-régionale, ce mercredi, 23 novembre, au Musée national du Tchad. Cette rencontre est couplée avec le lancement de la 15e édition du festival Ndjam Vi.

Le Recaf du Tchad, le CODEC du Cameroun et Masseka théâtre de la Centrafrique, ce sont ces organisations de la société civile culturelle qui ont organisé cette rencontre sous-regionale. Elles sont toutes porteuses du Programme de renforcement des industries culturelles et créatives d’Afrique centrale (PRICCAC).

Ce programme veut contribuer au développement du secteur des industries culturelles et créatives via le renforcement des capacités et le mentora des jeunes entrepreneurs et promoteurs culturels de l’Afrique centrale.

Pour le directeur artistique du Recaf, Nguinambaye Ndoua Manassé, « la formation proposée au 30 entrepreneurs et promoteurs culturels ont permis de renforcer leur compétence managériale, leur compétence technique en matière de la création d’entreprise, en prenant en compte l’environnement social, politique, économique et culturel pour leur permettre une meilleure adaptation au marché local, régional et international ».

« Nul n’ignore que la culture est un moyen d’exprimer sa créativité et de forger une identité propre et de renforcer et de préserver le sentiment d’appartenance à la communauté », déclare le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et de l’Artisanat, Mahamat Rozi Téguil, en annonçant le soutien du gouvernement à cette initiative.

L’occasion a été saisie pour lancer officiellement la 15e édition du festival Ndjam Vi, placée sous le thème : « L’art au service de la cohésion sociale ».