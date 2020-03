Covid_19 : le Tchad met en quarantaine des passagers d’Air France

SANTE – Des passagers d’Air France arrivés ce dimanche à N’Djamena sont mis en quarantaine par le gouvernement pour le temps de l’incubation.

Cette mesure, le gouvernement l’a annoncée le 8 mars 2020 aux différentes ambassades et organisations internationales au Tchad. Ce dimanche 15 mars 2020, des passagers d’Air France arrivés dans la soirée à N’Djamena sont mis quarantaine dans un hôtel de la place pour la période d’incubation qui est de 14 jours. Parmi les passagers, quelques membres des corps diplomatiques. Mais pour eux, la responsabilité est donnée à leurs représentations de les isoler.

Des passagers joints par tchadinfos.com font état de leur frustration, ils ont été retenus 3 heures alors que le communiqué du gouvernement sur le confinement à bien fait état de cas présentant des symptômes et non de l’ensemble de voyageurs. “La situation est tendue et confuse, beaucoup de personnes ont été confinées sans grande explication. C’est incroyable!” nous fait savoir l’un d’eux.

Le Tchad est sur le qui vive depuis la propagation de la pandémie de Covid_19. Des séries de mesures sont prises par le gouvernement pour prévenir ce fléau. Une unité est disposée pour la prise en charge des cas de suspicion.