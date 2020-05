Covid-Organics : la priorité sera aux malades selon le ministre Mahamat Abali Salah

Le 10 mai, Mahamat Abali Salah, ministre en charge de la Défense et de la Sécurité était sur le plateau de la télévision nationale. Il s’est prononcé sur l’application des mesures prises dans le cadre de lutte contre le Covid-19.

Mahamat Abali Salah informe que le Covid-Organics, remède malgache contre le Coronavirus offert à l’Etat tchadien, devrait prioritairement être administré aux personnes malades.

Nous avons seulement une petite quantité que le gouvernement malgache a mise à la disposition de notre pays. Sur les orientations de la haute hiérarchie et d’après le ministre de la santé, ces produits seront administrés aux personnes malades. C’est seulement pour 600 personnes. Mahamat Abali Salah

Depuis quelques jours, beaucoup de Tchadiens sur les réseaux sociaux incitent les autorités à se pencher sur ce produit reçu par plusieurs autres pays africains. L’Assemblée Nationale lors de l’interpellation du ministre de la santé en date du 04 mai, a émis les mêmes vœux. Chose désormais faite.

Très vanté pour ses vertus préventives et curatives, le Covid-Organics, remède malgache contre le coronavirus, est depuis quelques jours très attendu par les Tchadiens. Seulement, il faut patienter. Un travail préalable devrait être fait avant qu’une éventuelle commande ne soit lancée. « Ces produits seront testés par nos services compétents et si les résultats sont bons, le gouvernement va essayer d’en commander plus pour qu’ils soient utilisés par toute la population », a expliqué le ministre Mahamat Abali Salah.

En attendant les résultats des essais cliniques de ce produit, le ministre exhorte la population au respect de l’ensemble des mesures prises dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. « Ces dons ne nous disent pas qu’il faut baisser la garde. Nous disons à la population de garder le cap et de respecter les mesures de sécurité sanitaire », a t-il recommandé.

Pour rappel, Dr Abdoulaye Adam Djerou, conseiller à la santé du président de la République du Tchad a réceptionné en date du 09 mai à Madagascar, 1 200 doses de Covid-Organics reparties en 600 traitements curatifs et 600 autres préventifs.

