Covid-19: le ministère de l’Education et ses partenaires publient une bande dessinée pour éduquer les enfants

A l’occasion du 31e anniversaire de la journée de l’enfance, le ministère de l’Education nationale et de la promotion civique, en partenariat avec celui de la Femme et de la petite enfance, lance la bande dessinée, “Lafia, la petite fille et le méchant Coronavirus”. La cérémonie s’est déroulée, ce 20 novembre à l’école d’application de l’ENIB (École normale d’instituteurs bacheliers) de N’Djamena.

La 31e édition de la journée internationale de l’enfant qui se déroule ce vendredi, 20 novembre, est placée sous le thème: “réinventer le meilleur pour chaque enfant “.

Cette journée qui a été instituée par les Nations-Unies, il y a 31 ans, pour réfléchir sur les conditions de vie des enfants est l’occasion, ce jour 20 novembre, pour le ministère de l’Education nationale et de la promotion civique et son partenaire de la Femme et de la petite enfance de faire le lancement d’une bande dessinée éducative pour enfant. “Lafia, la petite fille et le méchant Coronavirus“, est le titre de cette bande dessinée.

C’est une bande dessinée qui parle des questions touchant le quotidien des enfants, des adolescents et des jeunes. Son objectif est d’informer les enfants sur la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19 et sur les mesures barrières.

Aboubakar Assidick Tchoroma, ministre de l’Education nationale et de la promotion civique, invite les enfants à s’approprier les informations de cette BD afin de se protéger et protéger leurs familles.

A noter que cette bande dessinée est produite avec l’appui financier et technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef).