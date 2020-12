Covid-19 : la recrudescence des cas ces dernières semaines inquiète le ministère de la santé

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a convoqué une rencontre avec les membres de la Coordination nationale de riposte sanitaire afin de contrer la recrudescence de la pandémie de covid-19 au Tchad.



Le Tchad connaît une recrudescence de la Covid-19 ces dernières semaines. Une situation inquiétante qui a fait l’objet d’une rencontre initiée par le ministre de la santé. La réunion a fait le tour des causes de la recrudescence de la pandémie dans la ville de N’Djamena.



N’Djamena assiste à une légère augmentation des cas du fait que les mesures barrières sont négligées par certains citoyens. « D’aucuns croient être à l’abri de la maladie. En ce mois qui s’achève, les cas se sont multipliés, une situation qui nécessite une réactivation des structures mises en place pour continuer les actions de conscientisation et de sensibilisation », recommande Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.



Le ministre invite à revoir les stratégies qui n’ont pas jusqu’ici marché afin d’adopter des nouvelles approches et continuer la lutte. Un rappel qui va aussi à l’endroit des leaders d’opinion et toutes les couches socioprofessionnelles.





Selon le Coordonnateur national de riposte sanitaire, le Professeur Choua Ouchemi :« les populations peuvent vivre avec la pandémie certes mais sa maitrise est nécessaire. »

Il rappelle aussi qu’« Il y a un relâchement dans la ville de N’Djamena sur le respect des mesures barrières et cela a des conséquences sérieuses pour toutes les couches sociales. Tous les protocoles sont rendus publics et les citoyens sont tenus d’observer ces règles pour apporter leur contribution dans la lutte contre la Covid-19, relève-t-il.



Cette rencontre s’est accentuée sur la volonté de préserver la santé des citoyens avec un rebondissement sur les réflexions pour une plus large orientation des stratégies idoines afin de combattre la pandémie.



Dr Abdoulaye Sabre Fadoul invite toutes les forces vives de la Nation à se joindre aux spécialistes et aux membres des organes de lutte pour un engagement responsable face à la pandémie de Covid-19.

