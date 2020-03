Covid-19 : Airtel Tchad prend des mesures pour faciliter la vie à ses abonnés

MESSAGE – En cette période où la menace de la pandémie du Covid-19 plane sur les pays du monde entier, le directeur général d’Airtel Tchad, Djibril Tobé, a adressé un message aux clients de sa société. Des mesures sont prises par l’opérateur téléphonique, le réseau des Smartphones, pour faciliter la vie aux abonnés pendant ce moment de confinement et de mise en quarantaine. Voici l’intégralité du message.

« Cher client, au cours des derniers jours, nous avons tous été pris dans le tourbillon de l’actualité mondiale avec la pandémie du COVID-19. L’Afrique étant l’une des dernières régions touchées, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons et l’incertitude pèse sur nous tous. Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par le virus, directement ou indirectement. À ce stade, nous savons que notre priorité première doit être la santé et le bien-être de vous et de votre famille, et nous espérons que vous resterez en sécurité et en bonne santé.

En même temps, nos pensées vont à ceux qui sont en première ligne : personnel médical et les aides-soignants qui s’exposent à des risques et tout ce qu’ils font pour servir les autres. De la même manière, chez Airtel, nous fournissons également un service essentiel : Garder nos clients et aussi permettre à tout le pays de rester connecté. Par conséquent, nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité de nos employés et partenaires.

C’est ainsi qu’ils peuvent travailler pour vous garantir, vos entreprises et vos familles, de rester connectées. Nous savons que nous avons une grande responsabilité, en tant que fournisseur de connectivité, pour faire ce qu’il faut afin de s’assurer que tout fonctionne en cette période de stress.

Pour ce faire, je voulais partager certaines des mesures que nous prenons et ce que cela signifie pour vous :

1) AIRTEL MONEY – Compte tenu de notre situation actuelle, nous conseillons l’utilisation de la monnaie virtuelle Airtel money afin de limiter le cash, d’assurer la libre circulation des fonds entre vous et vos proches et également de faciliter le paiement des factures à distance. Cela annulera le besoin d’argent physique et diminuera le risque de contact avec un porteur du virus.

3) PRODUITS – Comme le travail à domicile se généralise, les entreprises ne devraient pas être en arrêt. Airtel met sur le marché les Mini-routeurs et les routeurs de maison appelés communément « 4G Pocket WiFi » et « 4G SmartBox » qui connectent jusqu’à 32 appareils en garantissant que vous pouvez toujours continuer de travailler chez vous comme étant au bureau. En ces temps difficile, nous avons également planifié en cas de besoin de vous faire la livraison gratuite.

3) FORFAITS INTERNET- Pour soulager la mise en quarantaine, nous avons introduit des forfaits Internet attrayants pour faire les appels vidéo, afin que vous puissiez effectuer vos réunions et conférences à distance.

Nous continuerons d’évaluer la situation et de prendre les mesures appropriées pour que vous n’ayez aucune interruption et que vous restiez connecté avec vos proches. Nous aimerions entendre vos idées sur la façon dont nous pouvons faire mieux et faire un effort supplémentaire pour vous aider dans cette situation.

Pour partager vos idées, écrivez-nous :CXD-AirtelChad@td.airtel.com

Facebook.com/airteltchad

Le Directeur Général – Airtel TCHAD

AIRTEL LE RESEAU DE SMARTPHONES »

