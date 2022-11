Coupe du monde 2022 : On refait l’game (hommage à Eugène Saccomano)

Durant la coupe du monde 2022 et à défaut de pouvoir se déplacer à Doha, Tchadinfos.com vous propose un programme court tous les jours de match sur ses réseaux sociaux. « On refait l’game » est un rendez-vous animé par des passionnés mais pas uniquement pour des passionnés… pour tchatcher, pour se contredire et pour apporter un ton bien tchadien à la plus grande des compétitions sportives.

Lors de la coupe du monde de football Qatar 2022, Tchadinfos.com propose à ses Internautes un regard tchadien sur le mondial de foot. Un talk entre 3 personnes aux regards complètement différents.

Tous les soirs de match, notre journaliste Chérif Adoudou Artine et 2 chroniqueurs livreront leurs impressions (souvent décalées) sur la compétition. Les scores, les joueurs, leurs exploits, leurs ratés, les enjeux et bien évidemment les équipes africaines. Autant de sujets qui seront commentés, soutenus, contredits… avec forcément un peu de mauvaise foi. Le tout en 13 minutes.

Le titre de l’émission, ‘’On refait l’game’’, est un hommage à Eugène Saccomano, journaliste sportif qui a animé de 2001 à 2012 (un des 1ers à réaliser des talk sur le foot sans montrer de foot) l’émission ‘’On refait le match’’ sur les chaines de radio Europe 1 puis RTL et plus tard sur LCI et I Télé. Sa manière d’introduire son émission avec son inénarrable accent marseillais et sa gouaille auront marqué une période importante durant laquelle les médias ont appris à décliner le football de toutes les manières possibles et imaginables. D’ailleurs le titre complet de l’émission est ‘’On refait l’game (hommage à Eugene Saccomano)’’.

Avec originalité

Le coût d’acquisition des droits d’exploitation d’une coupe du monde (ou de tout autre événement sportif mondial) sont si chères qu’un micro-média tel que Tchadinfos ne peut prétendre, à ce niveau, jouer sur le même terrain que le principal organe tchadien. Afin de pallier ce manque de moyens financiers, le journal en ligne propose donc son débrief quotidien sur l’aspect sportif, sur les questions d’organisation et sur les retombées d’un tel événement. Loin de se prendre au sérieux et encore moins de vouloir concurrencer qui que ce soit, cette tranche de divertissement souhaite occuper avec originalité un espace médiatique que les Tchadiens ont deserté au profit des Canal+, beIN SPORTS et autres.

Autour de la table, il y aura un journaliste, Chérif Adoudou Artine, et donc les 2 chroniqueurs de circonstance, 2 fans absolus de football choisis pour leurs singularités complémentaires.

Dans les commentaires, les internautes participeront forcément aux échanges des 3 acteurs principaux de l’émission. Le Community manager des pages de Tchadinfos en sélectionnera forcément quelques-uns de ces commentaires et pourquoi pas inviter les auteurs des réactions les plus « WTF » autour de la table. Le concept en lui-même est une sorte de prototype web qui ne se ferme aucun horizon, aucune possibilité…

Le président Adjib

Nous avons tout d’abord Adjib Koullamalah, l’ancien président du club ndjaménois Gazelle Football Club. Son œil de puriste et ses analyses (qui font penser parfois à celles d’un Guy Roux) apporteront au talk ce recul nécessaire sur la perception « houra football » qui tend à prendre le dessus parmi les aficionados les plus jeunes. Mais cela ne signifie pas qu’une vision plus actuelle sera oubliée.

La guillerette Arafa

Pour apporter cette touche de jeunesse, de fraicheur, d’allégresse, de spontanéité et cette autre manière de consommer le foot, la guillerette Arafa Mahayadine nous fera l’honneur de débriefer les matchs avec nous. Cette fan inconditionnelle de foot anglais (le virus lui vient de son père) attirera à nous sa large communauté Twitter.

Rendez-vous à partir de 19h30 ce dimanche 20 novembre, juste après Qatar vs Équateur, match d’ouverture du mondial 2022, pour parler des enjeux sportifs et des chances de nos représentants africains.