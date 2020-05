Coronavirus : voici la situation dans les pays voisins

SANTE – Le coronavirus n’a pas fini de faire des victimes. Dans les six pays limitrophes du Tchad, l’on compte approximativement 10 000 cas confirmés, dont plus de 3 000 guéris.

La pandémie du Covid-19 fait sa route en Afrique, surtout dans les pays d’Afrique centrale. A ce jour, l’on compte plus de plus de 9 785 cas confirmés dans les six pays voisins du Tchad, dont plus de 3 204 patients guéris et environ 388 décès.

Il faut d’emblée souligner que ces derniers jours, certains de ces pays d’Afrique centrale compte de moins en moins de nombre de décès consécutif au covid-19 et plus de guéris. En effet, à l’Est, le Niger compte 832 cas dont 637 sont guéris et 46 morts. Au Nigeria, le bilan est de 4 641 cas, dont 902 guéris et 151 cas de décès.

Au sud, le Cameroun compte à ce jour environ 2 579 cas confirmés, dont plus de 1 465 patients guéris et 114 décès. La République centrafricaine quant à elle a plus de 143 cas confirmés avec plus de dix gueris et zéro mort. Au nord, la Libye compte environ 64 cas confirmés avec 28 guéris et trois décès. Le Soudan, à l’Ouest, dénombre ce jour 1 526 cas, dont 162 guéris et 74 morts.

De manière globale, l’Afrique du sud reste le pays africain le plus impacté avec plus de 10 652 cas. Après lui vient l’Egypte avec approximativement 10 000 cas. Le continent africain est à ce jour à plus de 63 000 cas confirmés. La barre de 2 200 morts est dépassée, selon le bureau régional de l’Organisation mondiale de santé.