Coronavirus : une plateforme E-learning pour les énarques du Tchad

La ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, a lancé officiellement le jeudi à l’Ecole nationale d’administration (Ena), la plateforme d’enseignement à distance. La cérémonie a été clôturée par la remise des tablettes par l’ambassadeur de la France au Tchad, au directeur de l’Ena.

Lancée ce 30 avril, la plateforme éducative E-Learning a pour principal objectif d’assurer la continuité des cours suspendus à l’Ecole nationale d’administration à cause de la propagation du coronavirus. Ce support d’enseignement à distance a été créé avec l’appui de l’université virtuelle du Tchad. Elle servira d’espace de discussion, d’échange et d’apprentissage pour les énarques tchadiens.La plateforme e-learning est logée sur le site web de ladite institution qui a été redynamisé.

Pour la prise en main de cette plateforme, l’ambassade de la France, partenaire de cette école a offert 132 tablettes smartphones et un abonnement annuel chez Dalloz et Cairn. Il s’agit de deux plateformes d’accès aux ressources numériques qui permettront aux élèves d’effectuer à distance dans les milliers de revues et ouvrages qu’elles regorgent. En présentant la plateforme, le vice-président de l’université virtuelle du Tchad a souligné que des vidéos ont été publiées dans les groupes WhatsApp pour permettre aux énarques d’utiliser rapidement cette innovation avant la formation.

« Les dernières mesures contraignant l’ENA à ne plus organiser les cours en présentiel, l’ont amenée à réfléchir profondément avec la direction de la formation initiale, celle en charge du partenariat et de la division informatique à trouver un moyen d’assurer la continuité des cours. À cet égard, le développement et la mise en place d’une plateforme de cours en ligne s’est avéré être l’alternative la plus envisageable » a expliqué Senoussi Hassana Abdoulaye, Directeur général de l’Ena.