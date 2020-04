Coronavirus : un élan de solidarité pour soutenir les familles vulnérables

SOCIETE – L’organisation Tchad résilience et ses partenaires ont lancé une campagne dénommée ‘’ Tchadien Solidaire’’ le mercredi 1er avril. Un lancement marqué par un don de ladite organisation à quelques familles vulnérables.

la campagne « Tchadien solidaire », selon la présidente de L’ONG Tchad Résilience, Ramada Abderahim N’Diaye est « un appel à la générosité et à l’entraide en cette période difficile, ainsi que l’organisation de tournées solidaires pour la distribution ciblée de produits sanitaires et alimentaires aux plus nécessiteux, dans le respect des mesures de prévention édictées par le Gouvernement ».

Après le lancement, les membres de l’ONG Tchad Résilience ont fait une descente dans le 7e arrondissement auprès de quelques familles identifiées comme vulnérables et en quête d’une assistance sociale. Ils sont une dizaine de ménages à avoir bénéficié des produits alimentaires et des désinfectants dans cette commune. Les membres ont profité de ce geste pour sensibiliser ces ménages sur les mesures d’hygiène recommandées en vue de juguler la pandémie du Covid-19.

Amaboua, veuve, a salué le geste de l’ONG et ses partenaires et promet d’appliquer les mesures sanitaires.

“La solidarité est cruciale pour que nos efforts portent des fruits. Car, si le savon ou l’eau de javel sont un luxe pour certains, ou si certains sont obligés de sortir pour chercher leurs moyens de subsistance quotidienne, nos efforts seront vains malgré les mesures d’hygiène que nous appliquons, puisque le coronavirus se transmet en réseau. Ainsi, à travers la campagne « Tchadien solidaire », notre objectif est d’inciter la solidarité par l’action” a expliqué un responsable de l’ONG.

Par ailleurs, Tchad Résilience lance un appel à tous les Tchadiens afin de penser aux plus nécessiteux autour d’eux en faisant des dons de savon, eau de javel, produits alimentaires, chaque geste compte. Aux commerçants, Taximen et Clandomen l’ONG demande de faire preuve de solidarité et de ne pas gonfler leurs prix et tarifs en cette période difficile .

En effet, cette campagne de sensibilisation et de distribution est mise en œuvre par l’ONG Tchad Résilience avec la collaboration de ses partenaires, notamment d’autres ONG et associations, commerçants, supermarchés et alimentations, entreprises tchadiennes et bonnes volontés.

« Nous devons être solidaires sur toute la chaîne afin de barrer la route au coronavirus et faire que cette période difficile ne soit bientôt qu’un lointain souvenir » lance Ramada Abderahim N’Diaye