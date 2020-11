Coronavirus : un autre foyer à Goré dans le Logone Oriental

Le Comité de gestion de la crise sanitaire s’est réuni hier. Il a annoncé un nouveau foyer de contamination au coronavirus à Goré dans la province du Logone Oriental.

Selon les autorités sanitaires, les six provinces les plus touchées par le coronavirus sont N’Djaména, le Moyen-Chari, le Mayo-Kebbi Est, le Mayo-Kebbi Ouest, le Logone Occidental et le Logone Oriental.

Justement, dans la dernière province citée, un autre foyer a été découvert dans le pays. C’est précisément à Goré, chef-lieu du département de la Nya-Pendé. Pour les autorités sanitaires, “tout est parti de deux humanitaires opérant dans ledit chef-lieu”. La Coordination Nationale de Riposte Sanitaire a enregistré à ce jour “15 cas”.

Pour tenir tête à ce virus, Pr Choua Ouchémi, Coordinateur national de la riposte sanitaire rappelle à ses compatriotes le respect des mesures barrières. “Hier, des foyers de la maladie ont été notifiés à Berem, Sarh, Maro et Danamadji respectivement dans le Mayo-Kebbi Est et le Moyen-Chari. Aujourd’hui, c’est Goré dans le Logone Oriental. C’est dire que le virus n’a pas de pieds mais il se fait transporter via les Hommes“, déplore-t-il. Et d’indiquer qu’il est “du devoir de tout un chacun, de penser à sa propre santé et à la santé de tous en respectant les gestes barrières“.