Coronavirus: remise de matériels de sensibilisation à la Croix Rouge du Tchad

La Croix Rouge Française a procédé le 17 juillet à la remise de matériels à la Croix Rouge du Tchad, d’un montant de 37 453 €, soit environ 23 millions de F CFA. Cette remise s’inscrit dans le cadre du projet « Renforcement de la prévention de la maladie à coronavirus dans les communautés urbaines du 8ème et 10ème arrondissements de N’Djamena (district sanitaire N’Djamena Est) », lancé le 27 mai 2020.

Financé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires Étrangères à travers son Centre de Crise et de Soutien, il vise à réduire le risque de transmission et de propagation du virus au sein des communautés.

La cérémonie a eu lieu en présence du président de la Croix Rouge du Tchad, du représentant de la Croix Rouge Française ainsi que de l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery.

Les équipements suivants ont été remis :

50 kits lave-mains ;

100 dossards ;

18 850 masques ;

16 000 gants ;

35 visières ;

4 000 savons liquides ;

2 500 affiches Covid-19 (A5)

975 affiches Covid-19 autocollant (A5) ;

2 500 affiches Covid-19 (A3) ;

419 affiches Covid-19 (A3) autocollant ;

80 mégaphones ;

960 piles.

140 agents de santé ont été formés par le Ministère de la Santé Publique du Tchad sur la surveillance et prise en charge de cas de Covid-19. Les centres de santé seront par ailleurs dotés en kits de protection et d’hygiène, matériel médical et médicaments.

D’une durée de six mois, le projet « Renforcement de la prévention de la maladie à coronavirus dans les communautés urbaines du 8ème et 10ème arrondissements de N’Djamena s’articule autour de trois axes :

La mobilisation des communautés pour promouvoir des comportements sains et prévenir la propagation de la Covid ;

L’appui au dispositif national de surveillance ;

Le renforcement des capacités des structures sanitaires dans la prévention et pour la riposte à la maladie.