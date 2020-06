Coronavirus : plus de 150.000 cas confirmés en Afrique

Le nombre de cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus sur le continent africain a dépassé mardi les 150.000, a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Il a ainsi précisé que le nombre de cas positifs confirmés en Afrique était passé de 147.099 lundi à 152.442 en date de mardi après-midi, après avoir enregistré 5.343 nouveaux cas ces dernières 24 heures.

Le bilan des victimes de la pandémie est également passé à 4.344 mardi, après 116 décès de plus ces dernières 24 heures.

Cet organe de l’Union africaine, qui a noté que le virus s’était jusqu’à présent propagé dans 54 pays du continent, a également ajouté que 63.661 personnes infectées s’étaient rétablies à ce jour.

Les pays africains les plus fortement touchés par le COVID-19 sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigeria, l’Algérie, le Ghana et le Maroc, selon les chiffres du CDC Afrique.

Il a précisé que l’Afrique du Nord était la zone la plus touchée du continent, tant en termes de cas positifs que de nombre de décès, devant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe. En revanche, l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale sont les régions les moins touchées.