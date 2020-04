Coronavirus : “Nous disposons une capacité d’accueil de 285 lits” Mahmoud Khayal

Dans un point de presse relatif à l’évolution de la pandémie du covid 19 au Tchad, qu’il a animé ce jour 8 avril, le ministre de la Santé a fait l’état de la situation. Il révèle ainsi que le Tchad dispose de 285 lits capables d’accueillir des malades du coronavirus.

Nous avons aussi dans nos hôpitaux nationaux une capacité d’accueil de 36 patients en réanimation, dont 16 à l’hôpital de Farcha.» MAHAMOUD KHAYAL

Le ministre s’est voulu rassurant « Il faut retenir, que dans nos hôpitaux nationaux, nous disposons une capacité d’accueil de 285 lits pour les malades de COVID-19. Nous avons aussi dans nos hôpitaux nationaux une capacité d’accueil de 36 patients en réanimation, dont 16 à l’hôpital de Farcha.»

Le ministre a aussi fait part d’autres faits, à savoir le nombre de personnes mis en quarantaine. « 1966 voyageurs venant de pays infectés sont mis en quarantaine, dont 479 sorties en date du 06 avril courant. » Ils sont répartis dans 7 provinces du Pays (logone oriental et occidental, Mayo-Kebbi Est et Ouest, Lac, Ouaddaï et N’Djamena).