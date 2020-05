Coronavirus : l’Ordre des médecins du Tchad tire la sonnette d’alarme

SANTE – L’Ordre national des médecins du Tchad fait part de son inquiétudequant au manque d’équipements du personnel soignant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Pourquoi l’équipement de protection du personnel soignant tarde toujours à venir ? S’est interrogé ce lundi 4 mai l’Ordre national des médecins du Tchad (ONMT) dans un communiqué de presse. L’organisation lève la voix sur cette question suite à ses interrogations aux autorités en charge de la santé qui sont restées sans réponse. « Le silence inexpliqué des autorités, nous oblige à rendre la question publique » explique le document.

« Nous ne pouvons plus continuer à nous contenter des promesses et voir nos confrères, concours et collaborateurs tombés un à un » avertit l’ONMT. Pour ce fait, il recommande que les agents soignants soient réellement formés en grand nombre dans tout le Tchad, équipés et motivés d’une manière équitable et juste.

L’ordre des medécins recommande : qu’on renforce l’équipe de surveillance épidémiologique intégrée mise en place dans les 23 provinces, pour les recherches actives de contacts et collectes de donnés statistique fiables ; que les moyens réels et conséquents soient donnés au Comité scientifique et aux autres différentes commissions techniques pour qu’ils fassent leur travail ; qu’on laisse les médecins cliniciens faire leur travail avec le protocole validé au Conseil scientifique entre autres.

Dans lutte contre le covid-19, près de 20 médecins sont contaminés par le nouveau virus. L’ONMT signale même de cas de mort du personnel soignant.