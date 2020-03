Coronavirus : l’ONU demande la libération des prisonniers plus âgés et malades

PANDÉMIE : Compte tenu de la pandémie du covid-19, les gouvernements sont interpellés par le haut-commissariat aux droits de l’homme à la libération des prisonniers plus âgés, malades et des délinquants présentant un risque faible par exemple.

« Les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention » a exhorté, Michelle Bachelet , la haute-commissaire aux droits de l’homme.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) est la principale entité des Nations Unies en matière de droits de l’homme. L’Assemblée générale confie au haut commissaire et au Haut-Commissariat le mandat unique de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme. Le Programme des Nations Unies pour les droits de l’homme vise à garantir que la protection et l’exercice des droits de l’homme soient une réalité pour tous. Le HCDH joue également un rôle crucial dans la sauvegarde de l’intégrité des trois piliers interconnectés des Nations Unies que sont la paix et la sécurité, les droits de l’homme, et développement.