Coronavirus : l’OMS fait don de matériels au Tchad

L’organisation mondiale de la santé a fait un don de matériels de lutte contre la covid-19 ce 12 août au ministère de santé publique et de la solidarité nationale.

Composé de masques chirurgicaux, gels, gants, blouses, kits de prélèvement et bien d’autres matériels, ce don est estimé à 58.366.200 de francs CFA. Il vise à soutenir le système sanitaire tchadien très bousculé par la pandémie du coronavirus.

Pour l’assistant du représentant de l’OMS au Tchad, ce geste « démontre la détermination de l’OMS à renforcer les capacités du Tchad dans le souci d’accompagner les acteurs d’excellence et d’encourager les synergies entre les différentes structures de l’offre de soins à apporter localement à la population tchadienne. » Pour lui les personnels de la santé doivent être munis de tous les matériels possibles face à tout obstacle qui a trait à la santé humaine.

Recevant ce don, Dr Allarangar Youkouidé, coordinateur adjoint de la coordination nationale de riposte sanitaire, exprime ses gratitudes à l’OMS et tous ses partenaires pour cette donation. « Je crois que le don ou les dons venant de l’OMS au ministère de la santé, ce n’est pas une première fois. Nous en avons reçu plusieurs fois et étant donné que l’OMS est le chef de fil de l’ensemble des partenaires technique et financiers du secteur de la santé, cela note à suffisance que cette position que l’OMS a vis-à-vis du ministère de la santé et de la solidarité nationale. Depuis qu’on a commencé avec cette pandémie, non seulement l’OMS a donné du matériel pour notre pays mais également elle est présente pour l’appui technique, les conseils et je pense que c’est très important et nous tenons au nom de monsieur le ministre de la santé, au nom de la coordination nationale à remercier l’OMS».

