Coronavirus : les fonctionnaires tchadiens des institutions sous-régionales apportent leur soutien

Le ministre des finances et du budget, Tahir Hamid Nguilin a réceptionné un chèque de 59 272 000 FCFA de la part des ressortissants tchadiens dans les institutions sous régionales de l’Afrique centrale. Cet appui permettra de renfoncer l’action gouvernementale pour la lutte contre la pandémie.

Les tchadiens travaillants dans les institutions de la sous-région ont mobilisé des fonds pour soutenir les efforts du comité de gestion de crise sanitaire. Ce sont des fonctionnaires des institutions comme la banque des états de l’Afrique centrale, la cobac, la Ceeac, la cosumaf et la commission de la communauté monétaire des états de l’Afrique centrale.

Selon le directeur national de la banque des Etats de l’Afrique Centrale, Annour Mahamat Hassan tous ces donateurs se disent fier du résultat actuel et la maîtrise de la pandémie du coronavirus par le comité de gestion de crise sanitaire.

D’après lui ce geste est inscrit dans le cadre de l’élan citoyen et national qui s’est déclenché depuis l’apparition de ce virus au Tchad. « Ce soutien bien modeste vient accompagner l’ensemble des efforts que font nos autorités et nous sommes les premiers d’être fier du contexte et du résultat de laquelle la pandémie est maîtrisée au niveau national »

En recevant le chèque, le ministre des finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin se dit honoré au nom du gouvernement de recevoir ce soutien de la part de ses compatriotes tchadiens. « ce geste est très honorable qui vient à point nommé et appelle les autres à faire preuve davantage de solidarité » a-t-il soutenu. Il les encourage à rester toujours sous cet élan de solidarité nationale.