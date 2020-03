Coronavirus : les bus continuent à circuler malgré la mesure d’interdiction

La mesure prise par les autorités interdisant la circulation des mini bus pour éviter les contacts étroit n’a pas été respecté par les chauffeurs et les responsables des gares dit ‘’Tacha’’.

Ce matin du dimanche 22 mars, les chauffeurs et les commis de la gare du marché à mil se sont regroupés pour analyser la mesure les empêchant de travailler. L’incompréhension est totale. Le dilemme entre mettre aux arrêts les bus et se limiter à 4 personnes par bus taraud l’esprit des responsables et chauffeur des bus. Pourtant le communiqué du gouvernement a été claire ‘’ la circulation des bus et minibus destinés au transport des personnes est strictement interdites’’.

« Normalement ont doit nous demander de ne pas dépasser 4 ou 5 personnes par bus mais interdire carrément les bus est difficile pour nous » critique un chauffeur.

Selon la plupart des chauffeurs interrogés, cette mesure est salutaire mais le gouvernement doit leur permettre de fonctionner avec certaines consignes. « La vie est dure, qu’est-ce qu’on va manger ? » s’indigne un chauffeur.

Sur les artères principales, on constate des bus transportant des clients plein à craquer. « On fonctionne ainsi jusqu’à lundi. Espérons que le maire de la ville nous vienne au secours » espère un commis de charge.