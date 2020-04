Coronavirus : « les besoins spécifiques des personnes handicapées n’ont pas été pris en compte », Madjitelsem Severin

L’Union Nationale des Associations des Personnes Handicapées du Tchad (UNAPHT), au cours d’une déclaration à la presse le weekend passé, s’est prononcé sur les mesures de prévention contre le coronavirus prises par le gouvernement. Les personnes handicapées disent être oubliées par le gouvernement dans la lutte.

Le secrétaire général adjoint de l’Union Nationale des Associations des Personnes Handicapées du Tchad (UNAPHT), Madjitelsem Severin, note avec désolation que les besoins spécifiques des personnes handicapées n’ont pas été pris en compte dans les différentes mesures de lutte contre le Coronavirus.

L’on notera entre autres : l’absence des mesures d’accompagnement pour appuyer les organisations des personnes handicapées à sensibiliser leurs membres sur ces différentes mesures; l’absence des mesures d’accompagnement pour les personnes handicapées vivant dans les situations économiques difficiles et dépourvues de leurs moyens de subsistance; la non implication des organisations des personnes handicapées dans les différents comités et sous-comité de veuille et de sécurité sur le COVID-19 etc. Madjitelsem Severin, SGA UNAPHT, 18 avril 2020.

l’Union des personnes handicapées tient à rappeler aux autorités et aux différents partenaires que le Tchad ayant adhéré aux instruments portant sur la protection des droits de l’Homme notamment la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées se doit de les respecter. Car aux termes de l’article 11 de cette convention, c’est à l’Etat qu’incombe le devoir d’assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées en pareil cas. Aussi, rappelle-t-elle l’engagement de la communauté internationale dans l’agenda 2030, notamment l’ODD 3 qui permet à tous de vivre en bonne santé et qui promeut le bien-être de tous à tout âge.

Par conséquent, l’UNAPHT interpelle les autorités et les partenaires aux développements de prendre en compte les préoccupants spécifiques des personnes handicapées lors et pendant l’élaboration des mesures d’accompagnement de ces mesures.

Par ailleurs, l’UNAPHT exige qu’une attention particulière soit accordée aux personnes handicapées pour les soins et l’accueil dans les centres de référence pour le Covid-19, qu’un appui conséquent soit accordé aux personnes handicapées afin de survivre pendant cette période difficile.