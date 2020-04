Coronavirus : les agents du ministère des Postes et des TIC font don de 29 millions FCFA pour la lutte

Le ministre des postes, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Idriss Saleh Bachar, à la tête d’une délégation, a été reçu par le président de la Cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet, ce lundi au palais présidentiel.

Un chèque d’un montant de 29 millions FCFA est remis, ce lundi 27 avril, par Mr Clément Yonoudjoum Directeur General du ministère, à la Cellule de veille contre le coronavirus. Le ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication était accompagné des responsables des entités sous tutelle de son département. Il s’agit entre autres des directeurs de l’Adetic, de l’Arcep, de la STPE, de Sotel Tchad et de l’Enastic.

« La contribution du personnel du ministère ainsi que des agents des entités sous tutelle, vient, pour lutter contre la pandémie du coronavirus, et aussi exprimer la solidarité de ses agents aux vaillants forces de défense et de sécurité », fait savoir le ministère des postes et des NTIC, par un communiqué.

En remettant le chéque au président de la Cellule de veille, Kalzeubet Payimi Deubet, le ministre Idriss Saleh Bachar a indiqué que son « institution ne peut rester en marge de la dynamique de solidarité nationale nécessaire en ces circonstances ».

Réceptionnant l’enveloppe, le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence, a salué l’initiative du secteur de TIC avant de rappeler combien il a été important dans la « mise en place des numéros verts 1313, 1212, la création d’une plateforme dédiée à l’E-éducation ».