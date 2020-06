Coronavirus : l’église Temple d’adoration apporte sa pierre à la lutte

Le 13 juin, au quartier Kabalaye, dans le 3e arrondissement de N’Djamena, l’église Temple d’adoration et de louange, a fait des dons de vivres et matériels aux habitants dudit quartier. Cette initiative rentre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

L’église Temple d’adoration et de louage a offert le samedi 13 juin des vivres et des matériels d’hygiène aux habitants du quartier Kabalaye dans la commune du 3e arrondissement de la ville de N’Djamena. La cérémonie de remise de dons, tenue au sein de ladite église, a vu la participation de plusieurs leaders religieux dont le président des églises évangéliques, Bishop Natoi-Allah Rinngar, le président de l’Alliance des églises pentecôtistes, et des chefs des carrés ainsi que des habitants du quartier.

Cette remise de dons s’inscrit dans les activités de la lutte contre la Covid-19, initiées par l’église depuis deux semaines. En effet, l’église Temple d’adoration et de louange a commencé à partir du 1er juin, un mois de carême pour la prière d’intercession en faveur de l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays.

Selon Natoi-Allah Ringar, « il est possible de relever le défi sanitaire actuel par la prière ». C’est pourquoi, il appelle les fidèles au respect du programme du jeûne car « ce mois de prière est la seule solution contre la Covid-19 ».

Les chefs des carrés et les habitants bénéficiaires de ces dons, saluent ce geste et encouragent l’église Temple d’adoration et de louange à continuer dans cette lancée pour vaincre ensemble cette pandémie.