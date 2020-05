Coronavirus : le Tchad aurait-il reçu un don de Covid-Organics?

Dans une dépêche publiée jeudi 7 mai par le site officiel d’Orange Madagascar, il est annoncé que le Tchad aurait récupéré un don du remède malgache contre le Coronavirus, Covid-Organics.

“Ce 7 mai, le Tchad a récupéré à Ivato du Tambavy Covid-Organics, don de l’Etat malgache pour le peuple tchadien”, informe le site officiel de Orange Madagascar. La même dépêche relève qu’une délégation de la Tanzanie est également attendue à Madagascar le 8 mai pour récupérer des paquets de Tambavy Cvo.

Les internautes tchadiens ont aussi fait écho de l’information, comme on peut le constater avec le tweet ci-dessous. Cet internaute en profite pour tirer la sonnette d’alarme sur l’aspect gestion équitable de ce don.

Le #Tchad a récupéré son lot de #Covid_organics ce 7 mai 2020 à #Madagascar qui sera acheminé dans les heures qui suivent.

Aux gouvernants, traitez tous les tchadiens, loin du népotisme habituel.

Parce qu'on se connaît bien dans ce pays.#Covid19 #coronavirus #Adjib pic.twitter.com/YlzblHFD8X — 𝑺𝒂𝒎𝒚 (@mamabouk2) May 7, 2020

Pour l’instant, aucune source officielle du coté tchadien ne confirme encore cette information. Ce silence peut s’expliquer par la position extrémiste du Tchad en ce qui à trait à l’Artemisia, l’un des composants du Covid Organics. Le Tchad est l’un des rares pays africains si ce n’est le seul à avoir pris une décision interdisant sa culture et son usage à but médicale. En plus de cela “il y a cette volonté de ne pas contredire ce généreux partenaire qu’est l’OMS” nous fait savoir un haut cadre du ministère de la Santé.

Pour rappel, le chef de l’Etat, Idriss Deby Itno, avait participé le 29 avril dernier, aux côtés de quelques-uns de ses pairs africains, à une réunion par visioconférence avec le président de Madagascar, Andry Rajoeiba. Organisée autour du thème ” solidarité africaine et lutte contre le Covid-19″, la réunion a été une occasion pour les présidents de féliciter Madagascar pour la découverte et l’élaboration du Covid Organics.

Une source proche du Palais rose nous a laissé entendre qu’un appel en visio-conférence entre les présidents tchadien et Malgache était en préparation la semaine dernière. Faut croire que cet échange qui s’est effectué dans la discrétion a donné lieu à cette livraison.