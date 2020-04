Coronavirus : le Tchad annonce son 11e cas, un marabout venu du Pakistan

Le nombre de cas de malades infectés par le covid-19 augmente. Un 11e cas a été détecté au Tchad a appris la rédaction de source sanitaire. Il s’agit d’un religieux de retour du Pakistan, via le Cameroun ayant atteint N’Djamena par voix terrestre. Il a été confiné et testé positif à Abéché.

Il s’agit d’un tchadien de 59 ans arrivé le 25 mars à N’Djamena en provenance du Pakistan via Dubaï, Addis-Abeba, Abuja, Yagoua, Bongor et N’Djamena.

Le malade a séjourné pendant quelques jours à la Mosquée Bilal de la rue de 30 avant de partir le 29 mars à Abéché à bord d’un véhicule domestique accompagné de son enfant et de son chauffeur.

Il a été retrouvé à Abéché le samedi 4 avril où il a été isolé et confiné. Le Test s’est révélé positif le 8 avril. Ses proches et contacts sont recherchés pour être confinés et testés.

La Mosquée Bilal ou “Masdjid-Bilal” est un complexe religieux situé à la rue de 30 mètres non loin du marché Al-afia dans le 4e arrondissement. “Masdjid Bilal” est le fief au Tchad d’une confrérie soufie appelée “Djamaat al-tablikh” basée au Pakisatan. La plupart des adeptes de la confrérie venus en mission au Tchad sont accueillis et hébergés dans ce complexe.

Actuellement, l’accès au complexe est interdit pour toute personne étrangère. Sauf quelques fidèles qui s’y trouvent. Des gendarmes et des agents de la police municipale assurent la sécurité.