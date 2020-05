Coronavirus : le représentant de l’OMS au Tchad évacué d’urgence

Dr Jean Bosco Ndihokubwayo, représentant pays de l’OMS est sorti des radars. Très présent dans l’espace médiatique au début de la crise du covid-19 aux côtés du ministre de la Santé, Mahamoud Youssouf Khayal, le patron de l’OMS a été évacué, il aurait été testé positif au coronavirus a appris Tchadinfos.

C’est par avion spécial (médicalisé) que Dr Jean Bosco Ndihokubwayo a été évacué le 30 avril. L’accès à l’espace aérien lui a été autorisé exceptionnellement pour permettre son évacuation. C’est vers l’Europe qu’il a été évacué, nous fait-on savoir. Par contre, aucune nouvelle sur son état de santé et sa prise en charge. Son cabinet et le personnel de l’OMS au Tchad sont mis en quarantaine.

À la question de savoir, est-ce que tous les officiels tchadiens et expatriés qu’il a côtoyés ont été mis en quarantaine ou testés ? Nous n’avons eu aucune réponse fiable qui confirmerait cette hypothèse.

Au 🇧🇪 atelier de coordination et d'échanges des PTFs et du MSP pour s'accorder sur les stratégies de riposte contre le #COVID19.La riposte rappele le Dr Jean Bosco Ndihokubwayo représentant de #OMStchad est établie pour ralentir et prévenir les transmissions du #covid19 pic.twitter.com/0zGmdgo3ep — OMS TCHAD (@OmsTchad) April 24, 2020

Sa dernière apparition publique date du 24 avril, où il a pris part à un atelier de coordination et d’échanges entre les partenaires techniques et financiers et le ministère de Santé publique. Le but de la réunion était de s’accorder sur les stratégies de riposte contre le coronavirus.

Dr Ndihokubwayo représentant résident de l’OMS au Tchad, en poste depuis 2016, et le ministre de la Santé, Mahamoud Youssouf Khayal, étaient empêtrés dans un scandale de dons de médicaments antipaludéens périmés offerts au Tchad par l’organisation. L’affaire avait été révélée par nos confrères du Journal La Voix.