Coronavirus : « Le personnel soignant tchadien a mérité notre reconnaissance à tous », SGT Tchad

Dans la matinée du 03 août, le complexe Hospitalo-universitaire de la Mère et de l’Enfant a reçu de la part de la banque Société Générale du Tchad (SGT) une donation dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

« Ce don est le fruit d’un élan de solidarité unanime, de l’ensemble du personnel de Société Générale Tchad. Nos collaborateurs veulent témoigner au travers de ce geste, leur reconnaissance à ceux et celles qui mettent en péril leurs vies pour en sauver d’autres. La crise sanitaire nous a rappelé combien votre mission était noble et difficile », déclare Goukouni Mahamat LOUANI, Directeur Général Adjoint de la SGT.

«Dans d’autres pays, le personnel soignant est applaudi depuis les fenêtres des habitations. Nous ici, avons voulu vous applaudir en vous soutenant sur le terrain parce que comme l’indique le slogan, SOCIETE GENERALE, C’EST VOUS L’AVENIR ! Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à continuer de protéger les plus faibles et maintenir la flamme de l’espoir dans le cœur des malades et leurs familles », a-t-il commenté.

Composé de 1 600 bouteilles (500ml) de gel hydro alcoolique, cette action vient en complément à d’autres posées par la SGT pour venir en aide aux populations.

Recevant ce don, le Directeur Général du complexe hospitalo-universitaire de la Mère et de l’Enfant, Mahamat Nour Abakar Djibrine, salue « un geste louable qui vient à point nommé dans un contexte de crise sanitaire mondiale». Ce don permet « de renforcer le dispositif qui a été mis en place et de contribuer un temps soit peu à réduire ou à bloquer la chaine de contamination de la covid-19 au niveau du personnel soignant de l’hôpital. ». Il encourage la SGT et appelle d’autres sociétés à agir de la même manière car dit-il, « ce n’est qu’ensemble qu’on pourra gagner ce combat contre la Covid-19 dans notre pays ».

Le Directeur général adjoint de la SGT informe par ailleurs que « la Société générale Tchad reste mobilisée dans cette lutte contre la pandémie ». A cet effet, il promet dans les jours à venir qu’une série d’actions similaires seront menées dans le cadre du partenariat entre le groupe Société Générale et Care International, visant à soutenir les personnes démunies très impactées par les mesures restrictives édictées pour faire face à la pandémie de Covid-19, ainsi que les structures de santé en région.

Rappelons qu’en mai dernier, le Groupe Société Générale a fait un don de 370.000 Euros à Care International pour mener des actions de prévention et lutte contre la propagation du virus au Tchad et à Madagascar.