Coronavirus : le gouvernement lance sa plateforme d’apprentissage en ligne

Le ministère de l’éducation, le ministère des TIC et la fondation Grand Cœur ont procédé ce mardi, au lancement de deux plateformes digitales éducatives pour assurer la continuité des enseignements malgré l’arrêt des cours due à la pandémie de covid-19.

Il s’agit de Goclasse et EDUTCHAD. Les deux sont des plateformes proposant des contenus éducatifs. Les élèves, à partir de leur téléphone ou ordinateur peuvent accéder aux cours, à des exercices et une bibliothèque numérique. Ces plateformes sont alimentées par des enseignants qualifiés [vidéo, audio, texte] et conformément au programme national.

« La Fondation Grand Cœur est à la recherche des moyens innovent pour améliorer le système éducatif » souligne Habiba Sahoulba, secrétaire général de la fondation.

EduTchad présenté par l’ADETIC

La crise sanitaire qui prévaut actuellement a obligé plus de 3 millions d’élèves à rester à la maison. Ces initiatives sont motivés par la volonté d’assurer la continuité des activités d’apprentissage. « L’école est certes fermée mais les livres et les cahiers doivent rester ouverte » encourage le ministre de l’éducation nationale, Aboubakar Assadik Tchoroma.

En plus du ministère de l’éducation, la mise en place de ces plateformes a été possible grâce à la solidarité du Ministère des Postes et des Nouvelles Technologie de la Communication et de l’Information à travers l’Agence pour le développement des TIC au Tchad (ADETIC). Ainsi que Technidev et Digitalcom en tant qu’acteurs du numérique.

la présentation de Goclasse