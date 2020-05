Coronavirus : « Le don alimentaire est destiné aux démunis » DG ONASA

Le directeur général de l’Office national de la sécurité alimentaire (Onasa), Assaid Gamar Sileck, a animé une conférence de presse au siège de ladite institution. La distribution des vivres pendant la période de la pandémie de coronavirus a été centre de la rencontre.

Le directeur général de l’Onasa affirme que l’institution qu’il dirige travaille normalement avec le monde rural mais la pandémie de Covid-19 est venue bouleverser les donneés et se voit aussi intervenir dans l’urbain et dans les villes. « Nous ne connaissons pas bien le monde urbain c’est pourquoi nous avons des partenaires qui font le travail d’identification des personnes démunies et nous intervenons après sollicitation » explique t_il.

Assaid Gamar Sileck rassure que les vivres sont disponibles en quantité pour répondre aux besoins mais il y a un changement. Avec la pandémie c’est un kit composé de céréale, sucre, huile et niébé qui est donné aux personnes vulnérables. « En ce qui concerne la céréale, il n’ y en a pas en quantité suffisante mais les autres produits tels que le sucre sont commandés, » rassure-t-il.

Le directeur général de l’Onasa de regretter le comportement de certaines personnes qui se sont enregistrées comme personnes démunies. « Des dispositions sont prises par les partenaires en charge de la distribution pour éviter de tels comportements. Un travail de vérification est fait après la distribution » relève Assaid Gamar Sileck.