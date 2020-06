Coronavirus : le couvre-feu prorogé encore pour 2 semaines et étendu au Kanem et au Guéra

Le couvre-feu instauré par le gouvernement pour contrer la propagation de la pandémie du Coronavirus vient d’être encore prorogé pour deux semaines et étendu dans deux autres provinces notamment le Kanem et le Guéra. Le couvre-feu couvre toujours la période de 20 h à 5 heures du matin. Les provinces du Logone occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo-Kebbi Est, dans la Ville de N’Djamena, à Mandelia, au Logone-Gana et de N’Djamena-Farah à Guitté en République du Tchad sont concernées par ce couvre-feu.

