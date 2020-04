Coronavirus : la raffinerie offre 50 millions au gouvernement

Le Ministre d’État, Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, par ailleurs président de la Cellule de veille et de sécurité sanitaire M. Kalzeubé Payimi Deubet a réceptionné ce vendredi 3 avril la contribution de la Société de Raffinage de N’Djamena (SRN). Ceci pour permettre au Fonds spécial créé pour la lutte contre le coronavirus de se constituer.

En remettant ce chèque, le représentant de la SRN, M. Ahmat Baba a indiqué que l’enveloppe est destinée à soutenir les personnes testées positives de Covid-19 et celles mises en quarantaine.

« Cette modeste enveloppe, contribuera à soulager un tant soit peu, les souffrances de nos frères et sœurs testés positifs et ceux mis en quarantaine » a souligné Ahmat Baba. Pour lui, la Société de raffinage de N’Djaména qui fait de la santé l’une de ses priorités, ne peut rester indifférente face au drame sanitaire qui frappe le Tchad. Ahmat Baba d’inviter au respect des mesures prises par le gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19.

« Dans le respect de ces mesures, et pour assurer la protection de son personnel, la NRC a adopté à son niveau, un certain nombre des mesures préventives. Il s’agit, entre autres, de la suspension du système de rotation des expatriés travaillant à la NRC venant de la Chine, de la vérification de la température à l’entrée de la compagnie, de la distribution des cache-nez et de la mise en place d’un service minimum », informe-t-il avant de préciser que ces règles d’hygiènes usuelles sont suivies à la lettre par la NRC depuis la confirmation du premier cas de Covid-19 dans notre pays.

Le comité de veille a remercié la Société de raffinage de Ne Djaména pour sa promptitude à soutenir les actions du gouvernement visant à contenir le Coronavirus au Tchad. Il salue les efforts de la SRN à travers cette contribution au Fonds spécial de lutte contre le Coronavirus.