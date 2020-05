Coronavirus : la première vague de distribution des vivres est lancée dans le 7e arrondissement

La ministre de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Djalal Arjoun Khalil a lancé officiellement la distribution des vivres aux ménages démunis. La première vague de cette opération s’est déroulée ce jeudi 21 mai dans la commune du 7e arrondissement de N’Djamena.

Pour la ville de N’Djamena environ 100 000 ménages ont ciblés et recevront ces denrées alimentaires composées d’un sac du riz (50kg), haricot (25 Kg), sucre (25kg) et un bidon d’huile de 10 litres. Pour le démarrage de cette opération, le choix est porté sur le site des lépreux au quartier Abena, selon la ministre ce n’est pas dû au hasard parce-que le virus est capable d’attaquer toutes les couches sociales. Ces personnes font partie de la catégorie des personnes dont leur santé est précaire.

Cette opération lancée ce 21 mai 2020 avec l’appui de l’ONASA et quelques organisations humanitaires vise à mettre en œuvre le plan de contingence et les mesures d’accompagnement social.

La ministre de l’action sociale Djalal Ardjoun remettant des vivres

« La situation liée à la pandémie du Covid-19 mérite une attention assez particulière et surtout une réponse rapide à l’endroit de la population démunie, à l’égard des différentes mesures prises. C’est dans ce contexte particulièrement difficile que le gouvernement du Tchad a décidé d’élaborer un plan d’urgence et de réponse alimentaire en associant les différentes parties prenantes pour coordonner rapidement et efficacement cette situation de vulnérabilité ». Djalal Arjoun Khalil

Il faut noter que la situation de ces personnes s’est aggravée suite aux mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation de la pandémie. Ces mesures ont eu un impact sur le vécu quotidien des populations qui ont vu leurs activités de subsistance arrêtées ou limitées.

Face à cette situation, la ministre a lancé un appel pour la solidarité envers ces personnes vulnérables