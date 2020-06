Coronavirus : la première dame chinoise fait un don de matériels à la Fondation Grand Cœur

La Fondation Grand Cœur a réceptionné ce jeudi un don de 18 000 masques chirurgicaux et 200 thermomètres infrarouges. C’est un don de la première dame de la République populaire Chine, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Renforcer les liens de coopération entre le Tchad et la Chine, c’est la préoccupation des deux premières dames, Peng Linyuan et Hinda Deby Itno. C’est ainsi qu’elles s’accompagnent dans la lutte contre la Covid-19. La première dame chinoise, à travers l’Ambassade de la Chine au Tchad, fait un don à la Fondation Grand Cœur ce 18 juin 2020. Un don de matériels réceptionné par la secrétaire général de cette fondation, Habiba Sahoulba.

Pour l’ambassadeur de la Chine au Tchad, LI Jinjin, madame Peng Linyuan attache toujours une attention particulière à la cause des femmes et des enfants, que ce soit en Chine ou à l’échelle mondiale. L’objectif de son geste est donc d’aider les femmes et les enfants tchadiens à surmonter les difficultés dues à cette pandémie et à mieux protéger leurs familles.

Je voudrais souligner que ce don est la réponse de Mme Peng Linyuan à la sollicitation de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le développement, à travers sa présidente en exercice, Mme Antoinette Sassou Nguesso. A travers ce geste nos deux premières dames ont montré aux yeux du monde, les liens forts qui les unissent face à l’adversité et aux défis communs auxquels nos deux pays font face. La secréatire de la Fondation Grand Cœur, Habiba Sahoulba,

La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hynda Deby Itno, par la voix de sa secrétaire général, Habiba Sahoulba, adresse un remerciement à la première dame, Mme Peng Linyuan pour sa générosité et sa solidarité.