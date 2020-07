Coronavirus : la lutte continue dans les établissements scolaires

la coordination de l’Interface Professionnelle pour la Formation et l’emploi des Jeunes (INTERPROFFEJE) a entamé une campagne de sensibilisation et de distribution des cache-nez, hier samedi 11 juillet au profit des élèves et enseignants du lycée de la paix.

La situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus est baisse selon les chiffres publiés ces derniers jours. Pour autant, la lutte et l’observance des mesures barrières doivent continuer. C’est pour quoi, l’INTERPOFFEJE a initié cette campagne de sensibilisation dans les lycées . Cette initiative vise à apporter sa pierre de contribution dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Dans ses propos, le coordinateur de l’INTERPOFFEJE ADOUM Mahamat Hamza a d’abord salué la reprise des cours ordonnée par les autorités et a encouragé la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire et le corps médical pour leur travail.

Les membres de cette coordination sont passés de salle en salle afin de mieux livrer le message sur les dangers de la contagion et les rappeler aux respect des mesures barrières. Selon eux, il faut faire comprendre à ces futurs cadres du pays que la santé est l’affaire de tous. Après le message, des cache-nez et gants ont été distribués aux élèves.

Dans toutes les salles visitées, le message reste le même: le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, reste la seule armse pour combattre cette pandémie.

Le représentant du proviseur du lycée de la paix Nadkissimbaye Laoutimaye Richard quant à lui, remercie infiniment les membres de l’INTERPOFFEJE pour ce geste et invite les autres organisations à emboîter leurs pas.

Le coordinateur ADOUM Mahamat Hamza a conclut que cette campagne de sensibilisation et de distribution va se poursuivre dans d’autres établissements. Car selon lui, les élèves et les étudiants constituent les cibles de son organisation.

Créée le 11 Août 2018 par un groupe des jeunes professionnels soucieux des problèmes que rencontrent les jeunes, en particulier les élèves et étudiants, Interproffeje a eu son autorisation de fonctionner le 03 Septembre 2019 et enregistrée sous Folio N°6050. Elle s’est fixée l’objectif d’apporter un appui technique dans l’orientation, l’accompagnement et l’organisation des cours préparatoires pour les élèves, et aussi faciliter la recherche d’emploi et stage aux étudiants