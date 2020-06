Coronavirus: la France ouvre ses portes aux étudiants internationaux

Le gouvernement français a annoncé la réouverture des portes du pays aux étudiants internationaux. c’est à travers un communiqué du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et celui de l’intérieur.

“Compte-tenu des enjeux d’attractivité universitaire, les étudiants internationaux seront autorisés, quel que soit leurs pays d’origine, à venir en France et les modalités de leur accueil seront facilitées. Leurs demandes de visas et de titres de séjours seront traitées en priorité“. C’est en substance ce qu’ont annoncé Jean-Yves Le Drian et Christophe Castaner. La levée des mesures est entrée en vigueur le 15 juin.

Depuis le 18 mars, en raison de la pandémie du Coronavirus, la France avait fermé toutes ses frontières, interdisant toute entrée sur son territoire. Selon les nouvelles évaluations faites sur la pandémie par la commission de l’Union européenne, des recommandations d’assouplissement des mesures ont été faites. c’est à ce titre que la France a décidé de lever toutes les restrictions instaurées à l’effet de contenir la pandémie.

Reprise sur les pages officielles de l’ambassade de France au Tchad, cette annonce constitue une bonne nouvelle pour beaucoup de jeunes tchadiens. Eux qui ont vu leurs procédures de candidatures aux universités françaises, être interrompues depuis l’instauration des restrictions, conséquences de la Covid-19.