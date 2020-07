Coronavirus : la Croix-Rouge du Tchad forme 165 agents de santé

SANTE – La Croix-Rouge du Tchad, en partenariat avec la Croix-Rouge française, forme ce 25 juillet à la Maison nationale de la femme, 165 agents de santé dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.

Placée sous le thème « Surveillance et prise en charge de la covid-19 », cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement des systèmes de la prévention de la maladie à coronavirus dans les communautés urbaines de la ville de N’Djamena. Elle est axée autour de la communication des risques et l’engagement communautaire à travers la diffusion des messages et le dialogue avec la communauté ; la surveillance épidémiologique à base communautaire à travers les volontaires.

Il est à noter un appui aux structures sanitaires par la dotation en équipements de protection et d’autres appuis pour la prise en charge alimentaire des malades, accompagnants et soignants de l’hôpital de Gozator. C’est un appui global des activités, estime le représentant du directeur général de la société Total au Tchad, Bainone Danzoumbé. « Nous exhortons les volontaires, les responsables de ce centre de santé, à mettre en pratique les connaissances acquises pour sauver des vies humaines, aussi pour se protéger eux-mêmes ».

Pour la délégué sanitaire et provinciale de N’Djamena, Raouda Mahamat Youssouf, cette formation donne une opportunité de discuter de la problématique de prise en charge des cas modérés à coronavirus. « C’est l’occasion d’appréhender le meilleur schéma de la surveillance qui sera transmis pour le suivi et la collecte des données afin de les remonter au niveau central », a-t-elle indiqué.

Cette formation est une remise à niveau, selon le secrétaire général de la Croix-Rouge du Tchad, Komo Gopina Andréas. « Elle s’inscrit dans le cadre de la riposte nationale contre la Covid-19, conformément au plan de contingence du ministère de la santé publique ».

Il est à noter que la formation durera deux jours ,du 25 au 26 juillet 2020.