Coronavirus : la CCIAMA appelle les opérateurs économiques à être justes et équitables dans la fixation des prix

ÉCONOMIE – Le président de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture des mines et d’artisanat (CCIAMA), Amir Adoudou Artine, s’est entretenu ce vendredi avec les opérateurs économiques. Une déclaration a été faite à l’occasion.

Ce sont une cinquantaine d’opérateurs économiques, issus du secteur privé, qui ont été réunis ce 27 mars dans les locaux de la CCIAMA. Au centre des échanges, discuter sur les efforts à entreprendre afin de soutenir le gouvernement tchadien dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Pour le président de la CCIAMA , Amir Adoudou Martine, dans cette période qui constitue une menace et un défi aussi bien sanitaire qu’économique d’une ampleur sans commune mesure, les autorités tchadiennes ont pris des mesures tendant à juguler voire stopper l’avancée de cet ennemi de l’humanité.

« Les opérateurs économiques sont interpellés à faire preuve d’unité , de responsabilité et de solidarité. En de telles circonstances et comme ‘’première force”, le monde économique doit assumer pleinement la part qui est la sienne : poursuivre les chaines d’approvisionnement et éviter les spéculations néfastes à l’image de tout le secteur privé » a déclaré le président de la CCIAMA.

Par la même occasion, Amir Adoudou Artine demande aux opérateurs économiques d’être justes, équitables, responsables dans la pratique des prix des biens et des services. Il sollicite qu’un soutien moral particulier soit accordé au corps médical et aux forces de défense et de sécurité, en première ligne pour lutter respectivement contre la pandémie du Covid-19 et les ennemis de la liberté.