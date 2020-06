Coronavirus : “Il n’y a que 25 respirateurs envoyés par la Turquie”, Mahmoud Youssouf Khayal

La gestion des équipements médicaux pendant la crise sanitaire du nouveau coronavirus, a fait l’objet d’un débat entre les députés et le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal. C’est lors de la plenière à l’Assemblée nationale ce lundi.

La gestion des matériels médicaux par le ministère de la Santé publique continue d’alimenter les débats. Au cours d’une session à l’Assemblée nationale ce 15 juin, le député Saleh Kebzabo s’est interrogé sur la gestion des matériels médicaux dans la capitale et dans les provinces par les autorités en charge. Selon le député “nous sommes dans une situation matérielle dérisoire“. Les masques distribués par le gouvernement se retrouvent dans les marchés, pharmacie, et autres lieu de vente. Qu’est ce qui explique cela ?

En réponse aux préoccupations du député Kebzabo, le ministre de la Santé publique, Mahamat Youssouf Khayal, rassure que plus de 2 millions de masques sont distribués dans la capitale N’Djamena et plusieurs autres dans les provinces.

En ce qui concerne d’autres équipements tels que des respirateurs, Dr Mahmoud Youssouf Khayal précise qu’il n’y a pas assez pouvant aider le personnel. “Il n’y a que 25 respirateurs envoyés par la Turquie” qui sont gardés au magasin et une quarantaine déjà disponible et repartis entre l’hôpital de Farcha et le HGRN de N’Djamena.

Les dons que nous recevons nous les mettons au service de la population. Depuis une semaine, nous travaillons avec les membres de MSF de la France pour les équipements. Aujourd’hui nous ne parlons pas de Covid-19, on parle de l’après Covid-19. Mahamoud Youssouf Khayal