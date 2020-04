Coronavirus : Ecobank Tchad soutient le ministère de la Santé

Ecobank Tchad a fait un don en nature d’une valeur de 12 millions de FCFA au profit du ministère de la santé publique dans le cadre de la lutte contre le covid-19. C’est au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, dans les locaux dudit ministère ce mardi 21 avril.

« Nous avons décidé au niveau d’ECOBANK, d’apporter cette contribution pour ceux qui sont en première ligne dans cette bataille, principalement à l’hôpital de Farcha à travers les dons en matériels », a précisé Alassane SORGO, directeur général de Ecobank Tchad. Ce sont entre autres 5 lits hospitaliers, 1 200 masques, 1 000 gans, 20 cartons d’alcool 90% , 50 cartons d’eau de javel, 100 cartons de savon, 70 gels hydroalcooliques , 20 dispositifs de lavage de main et 100 rouleaux de coton hydrophile qui ont été octroyés par Ecobank Tchad. L’ensemble de ces matériels est évalué à plus de 12 millions de francs CFA et vise selon M. Alassane SORGO, à assurer la maintenance de l’hygiène appropriée dans le cadre de cette lutte.

Réceptionnant le matériel en présence du directeur général de l’hôpital de Farcha, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal s’est réjoui de ce don qui arrive à une phase importante de la lutte. « Aujourd’hui, nous commençons un jour heureux avec ces dons. Ces matériels octroyés par la banque Ecobank Tchad viennent au moment crucial. Un moment où nous avons besoin d’augmenter le nombre de lits, d’augmenter tout le dispositif nécessaire pour le bon fonctionnement de l’hôpital de Farcha », a déclaré le ministre de la Santé Publique.

Un échantillon des matériels octroyés par Ecobank Tchad/Tchadinfos.com

Pr. Mahamoud Youssouf Khayal appelle par ailleurs à une union sacrée et une communication efficiente pour venir à bout de ce fléau qu’est le covid-19. « Cette période est une période où nous devrons être tous unis. Ensemble pour lutter contre ce fléau. Vous savez très bien que cette maladie ne peut pas quitter notre pays, notre continent et toute la Terre si nous ne communiquons pas bien. »

Pour le directeur général d’Ecobank Tchad, ce don s’inscrit dans un large programme d’action que son institution a mis en place pour soutenir le gouvernement dans cette lutte qui mérite le concours de tous. Il signale ainsi que des activités de sensibilisation visant la population à travers les médias devraient être organisées dans les jours à venir.