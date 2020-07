Coronavirus : deux ambulances remises par les Etats-Unis à l’armée tchadienne

Deux ambulances ont été offertes au Centre de coordination des opérations des évacuations sanitaires aéroportées (CCOES) par les Etats-Unis, le 30 juin 2020. Il s’agit d’un geste pour combattre la Covid-19 et soutenir les forces armées du Tchad.

Deux ambulances ont été remises, mardi, au colonel Mahamat Brahim Haggar, médecin chef et directeur du Centre de coordination des opérations des évacuations sanitaires aéroportées (CCOES). Cet appui des Etats-Unis remis par le major américain Michaël Hill, par ailleurs haut fonctionnaire de la défense par intérim, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, et l’extrémisme violent auquel le Tchad fait face.

Ayant reçu ce soutien, le colonel Mahamat Brahim Haggar a exprimé sa reconnaissance aux Etats-Unis et a souligné le rôle essentiel que jouent les ambulances dans le cadre de lutte contre la Covid-19, et dans la lutte contre l’extrémisme violent au lac Tchad et au sahel. « Avec ces deux ambulances à la base aérienne d’Adji Kossei, le CCOES va gagner un temps précieux en recevant des patients transportés par avions depuis les zones de batailles, en les stabilisant grâce à une aide médicale vitale. Puis en les transférant vers le principal hôpital militaire pour y être soignés » a-t-il dit. Il a par ailleurs situé que les blessures sont inévitables en temps de guerre, mais une formation médicale et un équipement médicale appropriés permettront de sauver la vie des Tchadiens.

“Nous sommes à l’écoute des de vos priorités et nous sommes là pour vous aider” a déclaré le major Michaël Hill.

Source : Ambassade des Etats-Unis au Tchad