Coronavirus: des jeunes opérateurs économiques présentent un plan de relance après la crise

Au cours d’une conférence de presse dimanche matin, l’association des jeunes opérateurs économiques a présenté un plan pour soutenir les entreprises après la crise du covid-19.

Le plan commun d’intervention et de gestion de la crise du covid-19 prend en compte plusieurs risques potentiels auxquels sont exposées les entreprises. Plus de 60 000 entreprises sont fermées depuis le début de la maladie, relève l’association. Les pertes sont évaluées à environ 12,5 milliards de francs CFA dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire, a indiqué le président national de l’Association des jeunes opérateurs économiques, Socène Djasra Tham.

Ayant constaté les effets socioéconomiques du Covid-19, le plan prend en compte la sensibilisation et la distribution des masques à la population. Les jeunes entrepreneurs prévoient 6 milliards de francs CFA pour soutenir les établissements économiques selon leurs catégories.



Le président national de l’Association des jeunes opérateurs économiques a souligné que le plan est évalué à 11 milliards francs CFA. L’association compte chercher un accord avec les partenaires par le concours du gouvernement.

Djimhodoum Serge