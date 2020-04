Coronavirus : des cas suspects et 2 villages en cours d’investigation dans le Moyen Chari

Le délégué sanitaire de la province du Moyen Chari, Dr Youssouf Saleh Mahamat a tenu un point de presse mercredi pour situer la population sur le Covid 19.

D’après le délégué sanitaire, au Moyen Chari, il y a eu 16 cas suspects confinés et une famille sous surveillance active. Aussi, deux villages sont en cours d’investigation et cinq prélèvements faits dont les trois sont déjà analysés et les résultats sont négatifs.

Le mardi 22 avril, dans la même province, une femme venue de l’Afrique du Sud est décédée. Des prélèvements concernant sa famille ont été effectués. Selon le délégué sanitaire : « c’était la défunte et son père qui sont prélevés pour les analyses qui se feront à N’Djaména.»

En attendant les résultats de ces analyses, informe le délégué, la famille de la défunte est confinée à la maison, tous ceux qui étaient en contact avec elles, sont priés de s’auto-confiner.