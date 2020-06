Coronavirus : dans certaines provinces, les transports en commun fonctionnent normalement

Malgré l’interdiction formelle du gouvernement, certains transporteurs continuent de ramasser les passagers comme si de rien n’était. Ce qui étonne, c’est l’attitude des agents des forces de l’ordre qui laissent faire.

Vers la zone méridionale, les mesures barrières prises contre la Covid-19 sont quelque peu foulées au pied. On assiste à un regain d’activités des transporteurs à partir de la Loumia, le village qui abrite le centre d’instruction des forces de défense et de sécurité, situé à environ 80 Km à la sortie sud de la capitale. Des bus en partance pour la ville de Guelendeng et Bongor sont stationnés là et parquent les voyageurs. Comme si cela ne suffisait, ces passagers n’utilisent même pas les cache-nez. Entre-temps, les agents des forces de l’ordre qui ont pour mission de veiller à l’application stricte de ces mesures barrières assistent impuissants par ce que c’est le dieu argent qui dicte sa loi.

A partir de cette sous-préfecture, il faut payer aux responsables de ces bus entre 10 et 11 000 francs CFA pour arriver à Bongor, Chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est, situé à plus de 120 kilomètres. Pour continuer sur Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental, il faut payer cash une somme de 30 000 francs CFA. Il faut rappeler que même à Moundou, les stations sont bondées de véhicules qui font des va et vient sans que cela n’émeuve outre mesure les autorités. Mais, pour aller à Doba où Sarh, il faut au minimum débloquer une rondelette somme de 50 à 60 000 francs CFA. Cette pratique est à mettre à l’actif de cette nouvelle race de transporteurs.

En tout cas, ces transporteurs clandestins qui bénéficient de certaines complicités font bien du beurre sur le dos des pauvres voyageurs. Ce qui est très grave, tous les voyageurs ne portent pas de masque pourtant rendu obligatoire par les autorités sanitaires du pays. En principe, ce sont les propriétaires qui devraient mettre à la disposition des voyageurs du gel hydro-alcoolique pour leur protection.

Une situation très préoccupante qui doit interpeller les autorités des provinces concernées. Alors qu’il a été clairement mentionné que ce sont des véhicules qui transportent les marchandises qui doivent circuler sur l’ensemble du territoire national.

La même scène se passe également à Moundou, Chef-lieu de la Province du Logone occidental. Les véhicules, gros- porteurs, chargés des marchandises et des passagers circulent entre les différents marchés hebdomadaires sans être inquiétés. Il suffit de glisser un vieux billet de 1000 ou 2000 francs CFA, pour circuler. Un chauffeur nous a confié à Mbaikoro, dans le département des Monts de Lam que “ces agents ne sont pas payés alors, ils nous laissent passer moyennant espèces sonnantes et trébuchantes”.

Idem pour les voitures qui vont dans les différents marchés hebdomadaires de Benoye, Chef-lieu du département de Ngourkosso, dans laprovince du Logone occidental. Ces propriétaires mettent la main à la poche et partent sans être gênés