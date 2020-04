Coronavirus : « ceux qui n’ont pas de robinets peuvent payer les branchements et profiter gratuitement pendant six mois » Khoubra Mahamat Itno

Le président de la République, Idriss Deby Itno, a pris plusieurs mesures pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens en cette période de pandémie du Covid-19. Parmi ces mesures, il y a la gratuité de l’eau potable pendant 6 mois.

La décision du chef de l’Etat, Idriss Déby Itno, sur la gratuité de l’eau est entrée aussitôt en vigueur, confirme la directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE), Khoubra Mahamat Itno. Selon elle, « cette prise en charge n’est pas conditionnée, elle prend en compte tous les volumes consommés mensuellement ».

Pour la directrice générale de la STE, la population ne doit pas aussi en abuser, il faut consommer rationnellement.

La gratuité de l’eau potable pendant six mois est une occasion pour la population qui n’a pas encore les branchements de la Société tchadienne des eaux d’en bénéficier. « Il suffit juste de payer les branchements et vous avez de l’eau pendant six mois gratuitement » explique la DG de la STE. Elle précise que les branchements de la societé tchadienne des eaux ne sont pas coûteux, il suffit de se rapprocher des services commerciaux pour en savoir plus.

Dans son message à la nation le 14 avril, le président de la Republique, Idriss Deby Itno, avait annoncé « la prise en charge par l’Etat de toutes les consommations d’eau facturées par la Société Tchadienne des Eaux ou les Comités de Gestion aux ménages sur toute l’entendue du territoire pendant six (06) mois, à compter du 1er avril 2020, y compris aux bornes fontaines publiques ».