Coronavirus : Airtel Tchad supprime les frais de transfert d’argent par Airtel Money

MESSAGE Afin de marquer sa solidarité dans la lutte contre le coronavirus, l’opérateur de téléphonie mobile Airtel, a décidé de supprimer les frais de transfert d’argent entre les clients Airtel-Money dont la santé, la sécurité et le bien-être familial sont ses priorités.

C’est suite aux dispositions prises par le Ministère de la Santé Publique du Tchad en vue de réduire les risques de propagations de ce virus qu’Airtel propose cette solution unique de gratuité des frais de transferts d’argent par Airtel Money et « sans limite de montant » pour aider à réduire au maximum les déplacements et permettre aux populations confinées de rester en contact avec leurs proches.

Le Directeur Général d’Airtel Tchad M. Djibril Tobe a déclaré : « La vision du Groupe Airtel Afrique est de réduire la fracture numérique et d’accroitre l’inclusion financière dans le continent et en particulier au Tchad. En tant qu’entreprise citoyenne, nous devons répondre à l’appel des autorités pour lutter contre le coronavirus et à cet effet, nous offrons gratuitement le transfert d’argent entre personne à la population. »

En effet, la solution Airtel Money (transfert gratuit d’argent, paiement et réabonnement à distance aux bouquets Canal+, recharges de crédit d’électricité – SNE, participation aux jeux paris sportifs Glow, etc.) vise à limiter les contacts humains ainsi que les multiples manipulations des billets de banque qui accroissent les risques de contracter le Coronavirus. Avec le paiement mobile Airtel Money, les populations devraient pouvoir faire en toute sérénité leurs opérations d’argent sans souci ni frais.

Ainsi, les entreprises et les particuliers peuvent effectuer des transactions essentielles en toute sécurité, même en situation d’isolement ou de confinement total grâce à cette solution

#SoyonsPrudents

www.airtel.td

www.facebook.com/airteltchad/ .

À propos de Bharti Airtel

Bharti Airtel Limited est une entreprise mondiale de télécommunications de premier plan avec des opérations dans 18 pays en Asie et en Afrique. Basée à New Delhi, en Inde, l’entreprise se classe parmi les 3 meilleurs fournisseurs de services mobiles au monde en termes d’abonnés. En Inde, les offres de produits de la société comprennent les services sans fil 2G, 3G+ et 4G, le commerce mobile, les services de ligne fixe, le haut débit DSL haut débit, la DTH, les services aux entreprises, y compris les services longue distance nationaux et internationaux aux opérateurs. Dans le reste des zones géographiques, il propose des services Internet 2G, 3G et 4G et le commerce mobile. Fin octobre 2016, Bharti Airtel comptait plus de 365 millions de clients sur l’ensemble de ses opérations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.airtel.com