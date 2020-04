Coronavirus : Airtel Tchad donne 60 Millions de FCFA pour soutenir les Agents de Santé

Airtel Tchad confirme aujourd’hui qu’il contribuera à hauteur de 60 Millions de CFA comme don au Ministère de La Santé Publique, primordialement pour soutenir les agents de santé qui sont au front entrain de combattre contre le COVID-19. Selon les derniers chiffres confirmés, sur les cas des malades à COVID-19 communiqués plusieurs fois dans la journée, les agents de santé continuent leur combat contre la pandémie. La sécurité des agents de santé tout en combattant contre le COVID-19 reste une préoccupation majeure. A cause de leur proximité très proche des cas les plus sévères, les agents de santé courent un grand risque de contracter le virus. Airtel Tchad reconnait que sans les bons équipements de protection, beaucoup d’agents de santé pourront tomber malade, ce qui réduira la disponibilité des soins pour les patients. Ils travaillent dans des environnements très stressants, non seulement parce que le virus est moins maitrisé, mais parce que dans beaucoup des situations ils sont sous protégés et alors deviennent vulnérables à l’infection.

Mot de Djibril Tobe, Directeur Général, d’Airtel Tchad

« Aujourd’hui, nous annonçons notre soutien à la nation tchadienne comme réponse au COVID-19 en apportant une contribution de 60 Million de FCFA, dont l’objectif principal est de soutenir nos agents de santé qui sont au front du combat contre le COVID-19. Maintenant plus que jamais, nous avons tous besoin de mettre en application nos capacités au service des infirmiers, docteurs ainsi que les autres communautés des agents de santé. A ce moment de la crise, aucun pays ne peut se sentir confortable en se concentrant sur ses besoins à lui seul. Le secteur privé a besoin de mobiliser les ressources afin d’aider le gouvernement à combattre la pandémie. »

Mot du Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence, Président de la Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire :

« Ceci est un partenariat important avec Airtel Tchad et cela démontre un vrai engagement pour soutenir les agents de santé qui sans relâche jour après jour sont entrain de combattre contre la pandémie. Comme tout individu, le public doit strictement suivre les mesures d’hygiène et garder la distance sociale afin d’aider à stabiliser la courbe de la pandémie, éviter la saturation dans les hôpitaux et préserver l’accès aux soins médicaux. »

Airtel a déjà pris plusieurs mesures pour aider à mitiger l’impact de la distanciation sociale sur ses clients pendant la pandémie de COVID-19. Ces mesures sont entre autres :

Le Numéro Vert 1313 qui est en train d’être géré conjointement avec le Ministère de la Santé. Les abonnés Airtel peuvent appeler cette ligne pour prendre des informations concernant le COVID-19 telles que les mesures de prévention. Le service est déjà opérationnel.

Communication clients : Depuis le 25 Mars, nous envoyons des SMS à nos clients, nous avons révisé nos messages BTL et avons accompagné les campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux en propageant l’information sur la prévention du COVID-19.

Nous travaillons aussi sur l’accès gratuit des sites relatifs à la santé tels que https://www.who.int/fr; www.covid19.td ; https://www.presidence.td/fr.html ; https://tchadinfos.com/.

Accès gratuit sur les sites d’éducation : Nous nous engageons à soutenir nos enfants sur l’éducation à distance en identifiant les sites d’éducation appropriés et à offrir un accès gratuit. A l’exemple des sites suivants : https://edutchad.td/; https://admin.edutchad.td/. D’autres sites seront communiqués dans un bref délai.

Les frais d’envoi Airtel Money – Les transactions P2P Airtel Money sont gratuites depuis le 30 Mars 2020.

A propos d’Airtel Afrique

Airtel Afrique (LSE: AAF; NSE: AIRTELAFRI) est un fournisseur principal des services de télécommunication et mobile money, présent dans 14 pays en Afrique. Airtel Afrique offre des solutions intégrales en télécommunications à ses abonnés, incluant les services voix et internet ainsi que les services mobile money sur le plan national et international. Le Groupe a pour objectif de continuer à fournir une expérience clients simple et constructive à travers toute sa chaine de valeur.

